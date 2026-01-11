Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi | orari partite 11 gennaio tv programma streaming

Ecco il calendario aggiornato degli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, con orari, partite, programmi e opzioni di streaming. Oggi si disputano quattro incontri, tra cui il debutto delle squadre nei Gironi B e D, e l’atteso esordio del Settebello. La giornata offre un’occasione per seguire da vicino le gare di questa importante competizione europea, con dettagli su orari e trasmissioni disponibili per gli appassionati.

Seconda giornata di gare in quel di Belgrado per gli Europei di pallanuoto maschile. In scena oggi altri quattro incontri: debuttano le squadre per i Gironi B e D, ma, soprattutto, scende in acqua il Settebello. Gli azzurri di Sandro Campagna se la vedranno in un match sulla carta senza insidie con la Turchia. Nel raggruppamento azzurro anche la sfida tra Romania e Slovacchia. Dall'altra parte occhio a Croazia e Grecia che se la vedranno con Slovenia e Georgia. CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI. Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia) Domenica 11 gennaio – 2a giornata 12:45 Turchia-Italia (Diretta streaming su Rai Play Sport 1) 15:15 Romania-Slovacchia 18:00 Slovenia-Croazia 20:30 Grecia-Georgia PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING.

