Il calendario degli Europei di pallanuoto 2026, in programma a Belgrado, prende il via oggi, 10 gennaio. La prima giornata prevede quattro incontri nei Gironi A e C, con orari, informazioni su tv e streaming disponibili per seguire le partite. Un'occasione per seguire l’inizio di una competizione importante nel panorama europeo della pallanuoto maschile.

Gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile scatteranno oggi, sabato 10 gennaio a Belgrado, in Serbia: nella prima giornata di gare sono previsti i primi quattro incontri, che coinvolgeranno i Gironi A e C. Non scenderà in acqua l’Italia, che farà il proprio esordio domani. Nel Girone A alle ore 15.15 si affronteranno Francia ed Ungheria, mentre nello stesso raggruppamento alle ore 18.00 si sfideranno Malta e Montenegro. Per il Girone C, invece, alle ore 12.45 scenderanno in acqua Israele e Spagna, mentre alle ore 20.30 i Paesi Bassi se la vedranno con i padroni di casa della Serbia. Oggi la diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di EuroAquatics TV per tutti gli incontri, infine non ci sarà la Diretta Live testuale dei match odierni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei pallanuoto 2026 oggi: orari partite 10 gennaio, tv, programma, streaming

Leggi anche: Europei pallanuoto 2026: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calendario Europei pallanuoto 2026: orari dai gironi alla fine, tv, programma, streaming; Europei 2026 - Quando gioca il Settebello? Il calendario dell'Italia, gli Azzurri convocati e il nuovo format del torneo: quello che c'è da sapere; Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv.

Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Le chiacchiere si azzerano, è il momento di entrare in acqua e lasciare che il campo possa finalmente emettere i suoi verdetti. oasport.it