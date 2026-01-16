Calciomercato Milan ritorno di Camarda solo per curare il problema alla spalla | PM NEWS

Il calciomercato del Milan registra il ritorno di Francesco Camarda, attualmente in prestito al Lecce, esclusivamente per affrontare un problema alla spalla. La società rossonera ha deciso di intervenire per garantire il recupero dell’attaccante, senza influire sul suo percorso di crescita. Di seguito, le ultime novità e aggiornamenti sulla situazione di Camarda, in attesa di ulteriori sviluppi.

Nell'ultima sessione estiva di calciomercato, la dirigenza rossonera ha completato diverse uscite. Non solo a titolo definitivo, ma tante anche in prestito. Una tra queste riguarda Francesco Camarda, attaccante 2008 su cui il Milan vuole puntare per il futuro. Nella stagione in corso, la punta sta giocando al Lecce, con cui ha segnato il primo gol in Serie A alcuni mesi fa. Ma nelle ultime settimane, la sua esperienza in Salento si è complicata parecchio. Dopo una serie di prestazioni non positive, Camarda si è infortunato alla spalla e sembra che il suo percorso con la maglia del Lecce possa interrompersi prima del previsto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

