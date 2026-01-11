Il problema alla spalla di Camarda preoccupa il Milan Moretto | C’è preoccupazione nei rossoneri
Il recente infortunio alla spalla di Francesco Camarda ha destato preoccupazione tra i dirigenti del Milan. Secondo Matteo Moretto, esperto di calciomercato, la situazione rappresenta una fonte di apprensione per i rossoneri. L'incidente potrebbe influire sui piani della squadra e sulla disponibilità del giovane attaccante nelle prossime sfide. Restano da valutare gli sviluppi e le eventuali conseguenze di questa problematica fisica.
Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato dell'infortunio di Francesco Camarda alla spalla. Ecco le sue parole sulla punta in prestito dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
