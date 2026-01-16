Calciomercato Inter nella lista della spesa anche Wilfried Singo
L’Inter prosegue le trattative di calciomercato, con Wilfried Singo tra i nomi nel mirino. Dopo aver avviato contatti con il Galatasaray per alcuni giocatori, tra cui Davide Frattesi e probabilmente Hakan Calhanoglu, le discussioni tra le due società continuano. La strategia nerazzurra si concentra su rinforzi mirati, mantenendo un approccio sobrio e attento alle opportunità di mercato.
La Beneamata continua a parlare con il Galatasaray. Dopo i contatti dei giorni scorsi per Davide Frattesi e – con ogni probabilità – Hakan Calhanoglu, le due squadre sono tornare a colloquio. Sempre questioni di calciomercato: questa volta emissari del club turco avrebbero offerto all’ Inter Wilfried Singo. Calciomecato Inter, contatti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
