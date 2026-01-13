Calciomercato Inter Frattesi e Calhanoglu | il Galatasaray vuol far spesa a Milano

Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di interesse da parte del Galatasaray, che avrebbe manifestato la volontà di acquistare i calciatori Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. La situazione potrebbe influenzare le strategie di mercato dei nerazzurri nelle prossime settimane, mentre le trattative tra le parti sono ancora in fase di sviluppo. Restano da seguire gli sviluppi su questa possibile operazione internazionale.

Cose turche di calciomercato: il Galatasaray ha messo gli occhi su due pezzi pregiati del centrocampo dell' Inter, ossia Davide Frattesi e Hakan Calhanoglu. La situazione E fin qui nessuna novità. Sappiamo delle tante voci che circolano sulla mezzala azzurra, il cui minutaggio è – anche con la nuova gestione tecnica

Calciomercato: il Galatasaray punta Frattesi e Calhanoglu, incontro a Milano - Il Galatasaray ha incontrato l'Inter a Milano per parlare di Frattesi e Calhanoglu, ma non è stato raggiunto alcun accordo ... it.blastingnews.com

UFFICIALE Inter, tegola Calhanoglu per Chivu: cosa si è fatto e quante partite salterà - Il turco si è fermato per un problema al soleo contro il Napoli e starà fermo diversi giorni: un problema grosso per i nerazzurri L’Inter è uscita senza dubbio più scottata dal big match con il Napoli ... calciomercato.it

Sarebbe l’acquisto giusto sulla destra #chiesa #inter #seriea #calciomercato - facebook.com facebook

#Calciomercato #Inter- #Vlahovic, contropiede Marotta al #Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro. E #Frattesi... x.com

