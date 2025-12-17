Calciomercato Inter Dumfries si opera | adesso i nerazzurri valutano alternative a destra! Le riflessioni della dirigenza puntano a questa ipotesi
Denzel Dumfries si opererà, costringendo l’Inter a riconsiderare il reparto di difesa. Con l’olandese fuori dal campo, la dirigenza nerazzurra sta valutando possibili alternative per rinforzare la corsia destra già a gennaio, accelerando le proprie riflessioni in vista della finestra di mercato.
Calciomercato Inter: l’intervento di Dumfries accelera le riflessioni. Con l’olandese ai box, la dirigenza nerazzurra valuta un rinforzo a gennaio L’Inter deve fare i conti con lo stop di Denzel Dumfries, esterno destro olandese finito sotto i ferri e destinato a restare fuori per un periodo ancora da definire. Un’assenza pesante che riapre in modo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi sarà addio a gennaio? Il centrocampista italiano avanza una richiesta! I nerazzurri valutano alternative
Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Stankovic grandi prove all’estero, i nerazzurri lo valutano! Nuovi rinforzi in difesa a gennaio?
Dumfries si opera l'Inter cerca soluzioni per gennaio
DIRETTA Tutte le notizie del 17 dicembre: Inter, spunta l’ex Juve per sostituire Dumfries. Gimenez si opera - it: dall'Inter alla Juve e al Milan aggiornamenti in tempo reale ... calciomercato.it
Dumfries operato, tornerà a marzo. Inter pronta a investire 25 milioni: Palestra il preferito però... - Martinez in porta con il Bologna ma per l’Inter nel futuro c’è Vicario ... tuttosport.com
Il #calciomercato invernale si infiamma con il duello tra Inter e #Juventus per Davide #Frattesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, il centrocampista avrebbe (condizionale d'obbligo) già dato il suo gradimento a valutare la p - facebook.com facebook
#Inter #SerieA #Calciomercato Moris Valincic, l’Inter guarda a Est per coprire il vuoto di Dumfries Nel silenzio ovattato di Appiano Gentile, mentre le condizioni di Denzel Dumfries restano un rebus medico e tattico, l’Inter si muove con discrezione ma decisione x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.