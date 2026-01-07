L’Inter prosegue il proprio mercato alla ricerca di talenti, con Marotta e Ausilio impegnati nell’affare Mlacic dall’Hajduk Spalato. Il club nerazzurro punta al giovane croato, valutato circa 5 milioni di euro, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e consolidare la squadra per la prossima stagione. La trattativa si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento della società, che monitora attentamente le opportunità di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio insistono per chiudere il colpo Mlacic dall’Hajduk Spalato: affare da 5 milioni di euro. L’Inter non ferma la sua ricerca di talenti per il futuro e, dopo aver accusato il colpo per il mancato ritorno di João Cancelo, sposta il mirino sulla difesa. Secondo quanto riportato dalla redazione di Gianluca Di Marzio per il Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri starebbero lavorando con decisione su Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 in forza all’ Hajduk Spalato. Un’operazione di prospettiva che conferma la volontà di Marotta e Ausilio di svecchiare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, caccia al gioiello croato: Marotta punta Mlacic dell’Hajduk Spalato. Spuntano le cifre dell’affare

