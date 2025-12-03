A fine stagione, le strade dei nerazzurri e dell’estremo difensore elvetico si separeranno: tutte le ipotesi per la sua sostituzione Sono diversi gli errori attribuiti in questa prima parte di stagione a Yann Sommer, portiere dell’ Inter di Cristian Chivu: l’ultimo in ordine di tempo è quello sul gol di Pulisic nel derby contro il Milan. Vicario (Ansa) – Calciomercato.it Il 36enne portiere elvetico è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e le strade con i nerazzurri si divideranno inevitabilmente. Motivo per cui il direttore sportivo Piero Ausilio si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione, e non solo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter piomba su Vicario: il post Sommer è già pronto