Vicario Inter Marotta prepara l’assalto per il dopo Sommer! Ecco perché è il nome in cima alla lista

In vista della prossima stagione, l'Inter sta pianificando importanti mosse di mercato. Marotta è al lavoro per rinforzare la rosa, con un focus particolare sul ruolo di portiere. Il nome in cima alla lista dei desideri nerazzurri è Vicario, considerato il candidato ideale per sostituire Sommer e rafforzare la squadra.

Inter News 24 dei desideri dei nerazzurri. In Viale della Liberazione lo sguardo è costantemente rivolto al domani. Mentre la squadra lotta sul rettangolo verde, la dirigenza campione d'Italia lavora sottotraccia per pianificare le mosse della prossima sessione estiva, con un obiettivo cerchiato in rosso: la difesa della porta. Il destino di Yann Sommer appare ormai segnato: l'esperto portiere elvetico, giunto a Milano per portare sicurezza e carisma, saluterà la compagnia alla naturale scadenza del contratto a giugno.

