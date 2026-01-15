Frattesi per Nico Gonzalez? Perché lo scambio che progettano Inter e Atletico è impossibile da regolamento
L’ipotesi di uno scambio tra Frattesi e Nico Gonzalez, avanzata da Inter e Atletico Madrid, non può essere realizzata a causa delle normative vigenti nel calcio internazionale. Le regolamentazioni sulle trasferte e sui permessi di lavoro rendono impossibile tale scambio, impedendo la sua attuazione. In questo articolo analizziamo i motivi tecnici e regolamentari che ostano a questa proposta.
Frattesi per Nico Gonzalez? Perché lo scambio che progettano Inter e Atletico è impossibile a livello regolamentare. Il mercato invernale vive spesso di suggestioni e incroci pericolosi, e l’ultima voce ha riguardato un possibile scambio sull’asse Milano-Madrid: Nico Gonzalez all’Inter e Davide Frattesi all’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto, i due club avrebbero effettivamente ragionato su questa ipotesi nelle ultime ore, ma l’operazione appare destinata a rimanere un semplice esercizio teorico, bloccata da ostacoli burocratici e regolamentari insormontabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Frattesi-Nico Gonzalez non si farà. Il calciatore oltre ad aver giocato con l’Atletico ha già fatto 2 presenza con la Juventus in questa stagione. x.com
