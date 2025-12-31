Calciomercato Lazio Insigne sempre più vicino | cosa manca per il sì definitivo e l’arrivo a Formello
La trattativa tra Lorenzo Insigne e la Lazio è in fase avanzata, con un accordo di massima raggiunto. Tuttavia, resta da definire l’ultimo dettaglio che possa portare alla firma e all’arrivo a Formello. La volontà del calciatore è chiara, e le parti sono vicine a concludere positivamente questa operazione di mercato. Il tempo e alcuni dettagli rimangono i principali ostacoli prima dell’ufficialità.
Calciomercato Lazio, pista Insigne caldissima: accordo fatto, ma serve ancora un ultimo passo per l’approdo a Formello Lorenzo Insigne continua ad aspettare la Lazio. L’ex capitano del Napoli ha ottenuto una promessa da Maurizio Sarri e, per mantenerla viva, ha trascorso mezza stagione respingendo ogni proposta ricevuta, anche dalla Serie A, pur di tornare a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Milan Como in Australia: obiettivo sempre più vicino! Arriva un nuovo sì: ecco cosa manca per vedere la prima storica partita di Serie A all’estero
Leggi anche: Lazio, mercato a saldo zero ma Insigne può arrivare subito: il 34enne cerca casa a Formello
CALCIOMERCATO LAZIO - Intrigo Insigne: Sarri lo aspetta, ma Fabiani... - LA SITUAZIONE - CALCIOMERCATO LAZIOTra i nomi fatti da Maurizio Sarri alla società c'è anche quello di Lorenzo Insigne. noibiancocelesti.com
Calciomercato Lazio, per Insigne si attende solo la firma - Scopri le ultime novità sul calciomercato Lazio Insigne e l'arrivo di Lorenzo a Roma. ilnapolista.it
GAZZETTA - Lazio, accordo con Insigne solo da formalizzare, cifre e dettagli - La Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse della Lazio per Lorenzo Insigne, attaccante ex Napoli attualmente svincolato: "Resta solo da formalizzare l'accordo tra l'attaccante e il club biancoceles ... napolimagazine.com
#Calciomercato #Lazio, nella giornata di lunedì scorso incontro a #Roma con il #Genoa per fare un punto sulle possibili trattative. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sul tavolo i nomi di #Martin e #Venturino, obiettivi della #Lazio per genn - facebook.com facebook
Conferme sull'anticipazione di @AlfredoPedulla sui colloqui tra @TorinoFC_1906 e @OfficialSSLazio per lo scambio di prestiti #Ilic- #Belahyane: dialoghi in corso tra i club. @Toro_Zone #Torino #TorinoFc #calciomercato #transfers x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.