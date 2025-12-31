Calciomercato Lazio Insigne sempre più vicino | cosa manca per il sì definitivo e l’arrivo a Formello

La trattativa tra Lorenzo Insigne e la Lazio è in fase avanzata, con un accordo di massima raggiunto. Tuttavia, resta da definire l’ultimo dettaglio che possa portare alla firma e all’arrivo a Formello. La volontà del calciatore è chiara, e le parti sono vicine a concludere positivamente questa operazione di mercato. Il tempo e alcuni dettagli rimangono i principali ostacoli prima dell’ufficialità.

Calciomercato Lazio, pista Insigne caldissima: accordo fatto, ma serve ancora un ultimo passo per l’approdo a Formello Lorenzo Insigne continua ad aspettare la Lazio. L’ex capitano del Napoli ha ottenuto una promessa da Maurizio Sarri e, per mantenerla viva, ha trascorso mezza stagione respingendo ogni proposta ricevuta, anche dalla Serie A, pur di tornare a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

