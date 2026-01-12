Calciomercato Pisa nuova idea per l’attacco | sondaggi per Zapata! Non manca la concorrenza

Il Pisa valuta un nuovo rinforzo per l’attacco, con sondaggi rivolti a Duvan Zapata. La possibilità di un trasferimento del centravanti dal Torino al club toscano è in fase di valutazione, mentre la concorrenza tra le diverse società si fa più intensa. Restano da definire i dettagli di una possibile operazione, che potrebbe influenzare il mercato di gennaio.

per il centravanti in uscita dal Torino Le strade di Duvan Zapata e del Torino sembrano destinate a separarsi in questa finestra di mercato. Nonostante la titolarità concessagli nell’ultima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, la prestazione opaca offerta dal possente centravanti colombiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

