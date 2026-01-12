Calcio serie C il Perugia tira un sospiro di sollievo | Montevago può farcela per il Gubbio
Il Perugia può tirare un sospiro di sollievo: dopo l'infortunio di Montevago, le prime valutazioni indicano che il centravanti potrebbe recuperare in tempo per il derby contro il Gubbio di domenica. Dopo l'intervento durante la partita contro il Bra, le notizie sembrano più positive del previsto, offrendo ai biancorossi una valida possibilità di rinforzo in vista della sfida decisiva.
Al fischio finale non mancavano le preoccupazioni, ma gran parte del pericolo è scongiurato. Daniele Montevago, costretto ad uscire all'intervallo della sfida contro il Bra, può farcela per il derby di domenica contro il Gubbio: il centravanti, all'ultima azione di gioco del primo tempo, aveva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Il Diavolo tira un sospiro di sollievo. Leao sarà pronto per la Supercoppa
Leggi anche: Grande Fratello, Simona Ventura tira un sospiro di sollievo: niente chiusura anticipata
Calcio serie C, il Perugia non va oltre l'1-1 con il Bra ma esce comunque dai playout; GUIDONIA – PERUGIA | VINCIAMO NOI!!! 1 – 2; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky.
Calcio serie C, il Perugia torna a respirare dopo mesi. Il difficile arriva ora - 1 con il Bra proietta i biancorossi in zona salvezza ma la rincorsa non è finita. perugiatoday.it
ReggioTV. . Calcio, Serie D: la sintesi di Nissa - Reggina 1914 - facebook.com facebook
Calcio Serie A: Hellas Verona-Lazio 0-1. Uno sfortunato autogol di Nelsson consegna i 3 punti ai biancocelesti al termine di una partita intensa e giocata sul filo dell'equilibrio. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.