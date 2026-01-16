**Calcio | Dossena ' Nico Paz ha le qualità dei grandi pronto a spiccare il volo' **
Nico Paz si distingue tra i giovani talenti del calcio italiano, con qualità che lo pongono tra i più promettenti. Secondo Dossena, il suo talento e le sue capacità lo rendono pronto a fare il salto verso livelli superiori. Tra i giocatori emergenti, Paz rappresenta una delle speranze più interessanti per il futuro del calcio italiano.
Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Come Nico Paz, al Como, ce ne sono due o tre che sono pronti per i grandi traguardi. Ma lui certo è quello forse più pronto, è uno di quelli che nascono una volta ogni tanto. Ha tutto: lucidità, tempi, quello che serve ad un calciatore per giocare in quel ruolo". Lo dice all'Adnkronos Beppe Dossena, commentando la prestazione di ieri contro il Milan del 21enne argentino naturalizzato spagnolo. Quanto al ruolo migliore "lui può fare quello che vuole con quelle qualità, fa il trequartista, si sceglie una posizione, parte da destra, da sinistra, sa sempre dove essere, sa sempre dove sono gli avversari, sa dove sono i compagni, ha sempre secondi di vantaggio sulle giocate, le vede prima. 🔗 Leggi su Iltempo.it
