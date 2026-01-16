Nel calcio italiano emergono giovani talenti come Nico Paz, considerato un predestinato per le sue qualità tecniche e la capacità di adattarsi a campionati fisici e competitivi. Delio Rossi ha evidenziato il suo potenziale, sottolineando come potrebbe lasciare presto la Serie A per approdare alle grandi squadre. Questa analisi riflette l'interesse crescente verso i giovani promettenti e le loro prospettive future nel calcio professionistico.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Nico Paz "sicuramente è un predestinato e soprattutto riesce a estrinsecare le sue capacità in un calcio molto fisico che adesso sta andando nell'uno contro uno". Lo dice all'Adnkronos Delio Rossi, commentando la partita stellare del 21enne in prestito al Como dal Real Madrid nel match di ieri contro il Milan, fermato solo da Maignan e dalla traversa. "Un giocatore come lui, veloce, tecnico, salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica che adesso è fondamentale nel calcio", dice ancora l'ex tecnico di Lazio, Fiorentina e Bologna. Ha 21 anni, quindi ne vedremo delle belle con questo ragazzo: "sì, è un giocatore nuovo ma ma anche 'vecchio' -puntualizza-, cioè gioca anche in una posizione come seconda punta, un sistema di gioco che molte squadre non hanno di solito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Calcio: Delio Rossi, 'Nico Paz un fenomeno ma è destinato a lasciare la Serie A per le big'**

