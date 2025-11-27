Biathlon l’Italia femminile uno stormo pronto a spiccare il volo sotto le ali di Wierer e Vittozzi

Non tutti nascono con le ali. Solo pochi fortunati sono dotati delle appendici necessarie per librarsi nell’aria e spiccare il volo. Si presuppone, però, che chi pratichi sport in termini agonistici le abbia. Viceversa, non potrebbe issarsi in quota, perché tale è la Coppa del Mondo. Se ci si arriva, soprattutto nel biathlon, significa avere le qualità per esserci. Poi, è chiaro, esistono le categorie. Una passera non è un’aquila e una gallina non è una falca. Dorothea Wierer appartiene sicuramente all’ambito dei rapaci e Lisa Vittozzi non è certo differente. Queste due hanno fatto strage nei boschi alpini, hanno razziato i pollai mitteleuropei e hanno spazzato le piane scandinave. 🔗 Leggi su Oasport.it

