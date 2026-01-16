In vista della sfida tra Cagliari e Juventus, l’assenza di Yildiz rappresenta un elemento da valutare per le scelte di Spalletti. Analizziamo come questa assenza potrebbe influire sulle strategie del tecnico e sulle possibilità di formazione della squadra, in un contesto di importanti appuntamenti in campionato.

Si avvicina sempre di più lo scontro diretto tra Juventus e Napoli, previsto per domenica 25 gennaio, che servirà a delineare in maniera definitiva la svolta dei bianconeri delle ultime settimane. Nel frattempo, però, sabato sera gli uomini di Spalletti dovranno recarsi in Sardegna, in occasione dell’ostica trasferta contro il Cagliari di Fabio Pisacane. Tra i vari rientri in gruppo, come quelli di Francisco Conceicao e Federico Gatti, si fa strada la voce di un possibile escluso dai convocati. Il nome è quello di Kenan Yildiz, secondo varie fonti vittima di un’influenza che potrebbe fargli saltare la gara della ventunesima giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Cagliari-Juventus, come cambia la squadra senza Yildiz: le possibilità di Spalletti

