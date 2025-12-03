Juventus come cambia la difesa senza Gatti | emergenza per Spalletti ecco le possibili soluzioni
Juventus, Gatti out un mese. Spalletti deve reinventare la difesa: si decide tra il 3-4-2-1 con Koopmeiners o il 4-3-3 con Cabal o Kostic terzino sinistro. L’emergenza in difesa per la Juventus è diventata cronica in vista della sfida contro il Napoli al Maradona. Il tecnico Luciano Spalletti ha perso Federico Gatti per circa un mese a causa di una lesione del menisco. La sua assenza, sommata all’infortunio di Dusan Vlahovic in attacco, costringe la Vecchia Signora a una vera e propria impresa e a scelte tattiche obbligate. La soluzione più cauta per Spalletti sarebbe la difesa a tre. In questo scenario, l’allenatore dovrebbe schierare Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners come centrali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
