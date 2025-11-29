Juventus Spalletti cambia volto contro il Cagliari | le possibili scelte

Calcionews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti cambia volto alla squadra nella sfida contro il Cagliari: le scelte La Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida di domani contro il Cagliari con un volto diverso rispetto alla gara di Champions League contro il BodøGlimt. L’allenatore ha scelto di gestire le energie della rosa puntando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus spalletti cambia volto contro il cagliari le possibili scelte

© Calcionews24.com - Juventus, Spalletti cambia volto contro il Cagliari: le possibili scelte

Leggi anche questi approfondimenti

juventus spalletti cambia voltoSpalletti allarga la Juve - Juve, Spalletti cambia e ritrova la squadra: Openda, David e Miretti rilanciano la notte Champions Nel gelo di Bodø, Luciano Spalletti trova la risposta che cercava. Da tuttojuve.com

juventus spalletti cambia voltoAllarme Juve, Spalletti ha cambiato idea: così non può vincere - Tutto da rifare per la Juventus, i tifosi sono spazientiti. Da juventusnews24.com

Bodo/Glimt-Juventus 2-3, le pagelle dei bianconeri: Yildiz entra e cambia volto al match, Miretti convincente dal 1' - Perin 6 – Sul gol iniziale riesce solo a respingere parzialmente con il piede, senza evitare che la palla superi la linea. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Cambia Volto