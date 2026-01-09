Fiorentina-Milan arbitra Massa | ufficiale la designazione

La partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata di Serie A, si terrà domenica alle 15. La direzione dell'incontro sarà affidata all'arbitro Massa, come ufficializzato nelle designazioni ufficiali. Questa sfida rappresenta un momento importante del campionato, con le due squadre impegnate a ottenere punti fondamentali nel corso della stagione.

Ufficiale la designazione per Fiorentina – Milan, gara valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica alle 15. A dirigere il match sarà Davide Massa, della sezione di Imperia. Completato anche il quadro VAR: Maresca sarà al monitor, assistito da Chiffi. Assistenti Meli e Costanzo, quarto uomo Rapuano.

