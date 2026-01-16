Buongiorno torna su Napoli-Parma | Ecco cosa è mancato poi è netto sulle assenze

Il Napoli torna a parlare di Napoli-Parma, analizzando gli aspetti che hanno influenzato il risultato. Con un punto ottenuto in questa partita, la squadra si allontana dalla vetta occupata dall’Inter, ora distante sei punti. L’attenzione si concentra sulle assenze e sugli elementi mancanti che hanno inciso sull’andamento della gara, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata della situazione attuale del club.

Un punto raccolto contro il Parma, che allontana il Napoli dalla vetta occupata dall'Inter, ora distante sei punti. Un pareggio che sa di beffa, come raccontato anche da Alessandro Buongiorno nel post-partita, sottolineando alcuni aspetti della partita e facendo una parentesi importante sui tanti infortuni in casa azzurra. "Ci è mancato l'ultimo passaggio", Buongiorno parla chiaro. Ha avuto anche lui la palla del possibile vantaggio contro il Parma, ma il suo colpo di testa era troppo centrale per sorprendere l'esordiente Rinaldi. Il difensore azzurro si è poi soffermato al termine della sfida ai microfoni di Radio CRC, analizzando la partita e cosa è mancato per raggiungere il successo.

Napoli-Parma, le probabili formazioni: torna Buongiorno dal 1, la scelta su Lang - Domani alle 18:30 il Napoli scenderà in campo al Maradona contro il Parma, gara valevole per il recupero della 16esima giornata, ... mondonapoli.it

Buongiorno: "Col Parma sfortuna ed è mancata ultima giocata! Sassuolo? Punti fondamentali" - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc, nel corso della quale si è soffermato sull'ultimo pareggio con il Parma e non solo: "Contro ... tuttonapoli.net

