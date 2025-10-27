Casertana Coppitelli | Non ci hanno messo sotto però ci è mancato l’ultimo passaggio
Tempo di lettura: < 1 minuto A margine della partita contro la Salernitana, Federico Coppitelli, allenatore della Casertana parla nella sala stampa dell’Arechi. “ Il confronto è stato di alto livello, i ragazzi hanno fatto una partita equilibrata, che s’è decisa per alcuni episodi. Loro ci hanno fatto gol nel nostro momento migliore. I calci piazzati sono un’arma che sanno usare bene, però nel complesso ci è mancato qualcosina: quando perdi, non puoi essere soddisfatto. Siamo partiti forse timidi, però alla lunga abbiamo risposto bene. Abbiamo fatto una partita più solida rispetto a quelle con Benevento e Trapani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? I convocati di mister Federico Coppitelli Torna in lista… ? Leggi https://tinyurl.com/msedafcs # #Casertana #wearesport - facebook.com Vai su Facebook
Crotone-Casertana 0-1, Coppitelli: «Vittoria fondamentale» - Federico Coppitelli esamina la partita con il Crotone e guarda a ciò che è stato fatto in questa settimana. ilmattino.it scrive
Casertana, Coppitelli: "Cambieremo qualcosa. Galletta? Non è ancora al top" - Federico Coppitelli, tecnico della Casertana, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Foggia: "Ci aspetta una settimana molto dura, con sfide di alto livello e due ... Secondo tuttomercatoweb.com
Casertana, Coppitelli: "Volevo vedere carattere. Dedichiamo il successo al Presidente" - Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Picerno, il tecnico della Casertana Federico Coppitelli ha parlato così nel corso della conferenza stampa. m.tuttomercatoweb.com scrive