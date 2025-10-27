Casertana Coppitelli | Non ci hanno messo sotto però ci è mancato l’ultimo passaggio

Tempo di lettura: < 1 minuto A margine della partita contro la Salernitana, Federico Coppitelli, allenatore della Casertana parla nella sala stampa dell’Arechi. “ Il confronto è stato di alto livello, i ragazzi hanno fatto una partita equilibrata, che s’è decisa per alcuni episodi. Loro ci hanno fatto gol nel nostro momento migliore. I calci piazzati sono un’arma che sanno usare bene, però nel complesso ci è mancato qualcosina: quando perdi, non puoi essere soddisfatto. Siamo partiti forse timidi, però alla lunga abbiamo risposto bene. Abbiamo fatto una partita più solida rispetto a quelle con Benevento e Trapani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

