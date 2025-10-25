Buongiorno | Dopo il Psv dovevamo ritrovarci e sacrificarci per i compagni ci era mancato lo spirito
Alessandro Buongiorno ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Inter e la vittoria degli azzurri per 3-1. La conferenza di Buongiorno. « Credo che la squadra sappia che per continuare così dobbiamo lavorare al massimo, essere concentrati sui 90? e quando possiamo allenarci. Il gruppo deve essere sempre unito e coeso, come mentalità abbiamo retto nei due tempi e nel secondo abbiamo gestito bene la palla, a fargli male non subendo troppo. Siamo contentissimi, ma dobbiamo continuare così ». « Dopo il Psv dovevamo ritrovarci e tornare ad essere uniti, dovevamo sacrificarci per il compagno ed è qualcosa che ci era mancato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
