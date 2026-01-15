I The Zen Circus annunciano il tour europeo per i 10 anni dell’album La terza Guerra Mondiale

I The Zen Circus annunciano un tour europeo per celebrare i dieci anni dall’uscita dell’album La Terza Guerra Mondiale. L’evento prevede otto date in diverse città del continente, offrendo l’opportunità di rivivere le tappe di uno dei loro lavori più significativi. Un’occasione per ascoltare dal vivo i brani e condividere con il pubblico questa importante ricorrenza.

I The Zen Circus festeggiano i dieci anni dall’uscita de La Terza Guerra Mondiale con un tour europeo di otto date. I The Zen Circus festeggiano i dieci anni dall’uscita de La Terza Guerra Mondiale annunciando il tour europeo, otto date speciali nelle quali suoneranno l’album per intero, insieme alle canzoni che erano in scaletta all’epoca. Nel 2016 Appino, Ufo e Karim Qqru pubblicano uno dei lavori più importanti della loro intera discografia. Il nono album segna una svolta nel sound della band e alcune canzoni presenti come Ilenia, La Terza guerra Mondiale, Non Voglio Ballare, L’anima non conta (certificato disco d’oro e brano che da solo ha totalizzato oltre 13 milioni di streams su Spotify ) diventano dei classici del loro repertorio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

