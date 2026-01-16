Bruno Petrone il Riesame | niente scarcerazione per gli aggressori
Il Tribunale del riesame per i minori ha respinto la richiesta di scarcerazione per i quattro indagati coinvolti nel tentato omicidio di Bruno Petrone, calciatore dell’Angri. La decisione mantiene inalterate le misure già adottate, proseguendo le indagini sul caso. La vicenda rimane sotto attenzione, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti e fare luce sulla vicenda.
Il Tribunale del riesame per i minori ha rigettato la richiesta di scarcerazione per i quattro indagati, accusati del tentato omicidio del calciatore dell'Angri, Bruno Petrone. Dopo qualche ora di camera di consiglio, i giudici hanno detto no alla richiesta di revoca della misura cautelare applicata alla fine dello scorso dicembre, per l'aggressione in via Bisignano. Un episodio grave, a sua volta macchiato dalla recente ritorsione consumata nei confronti della famiglia di uno dei quattro detenuti, con l'incendio appiccato alla sua abitazione. Ora si attendono le motivazioni del Riesame. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
