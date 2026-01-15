Bruno Petrone il riesame | niente scarcerazione per gli aggressori
Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione per i quattro indagati nel procedimento per il tentato omicidio del calciatore Bruno Petrone. La decisione conferma la permanenza in carcere degli imputati mentre proseguono le indagini. La vicenda rimane sotto attenzione delle autorità giudiziarie, che continuano a valutare le prove raccolte nel corso delle indagini preliminari.
Il tribunale del Riesame del Tribunale per i minori ha rigettato la richiesta di scarcerazione per i quattro indagati per il tentato omicidio del calciatore Bruno Petrone. Poche ore di camera di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Ferimento Bruno Petrone: fermati quattro aggressori, sono tutti minorenni
Leggi anche: Napoli, principio di incendio all’ingresso dell’abitazione di uno degli aggressori di Bruno Petrone
Bruno Petrone, il riesame: niente scarcerazione per gli aggressori - Il tribunale del Riesame del Tribunale per i minori ha rigettato la richiesta di scarcerazione per i quattro indagati per il tentato omicidio del ... msn.com
Bruno Petrone accoltellato a Chiaia, spunta il video dell’aggressione al 18enne - Gli aggressori di Bruno Petrone arrivarono in via Bisignano in sella a due scooter: dopo pochi secondi, colpiranno il 18enne prima al petto e poi all'addome, lasciandolo a terra ferito. internapoli.it
Napoli, Bruno Petrone ferito a Chiaia, il video choc dell’assalto: «In cinque contro uno» - Tanto è durata l’aggressione di un gruppo di cinque giovanissimi contro un ragazzo di appena 18 anni. ilmattino.it
Napoli, Bruno Petrone ferito a Chiaia, il video choc dell’assalto: «In cinque contro uno» facebook
Accoltellato a Chiaia, il calciatore 18enne Bruno Petrone torna a casa. I genitori: «Grazie a tutti» x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.