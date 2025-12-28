Ferimento Bruno Petrone | fermati quattro aggressori sono tutti minorenni

Questa mattina, la Procura per i Minorenni di Napoli ha disposto il fermo di quattro adolescenti, tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili dell’aggressione a Bruno Petrone. Le autorità stanno approfondendo i fatti per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire un intervento adeguato nel rispetto delle norme vigenti.

Questa mattina, la Procura per i Minorenni di Napoli ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di 4 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni, accusati di essere gli aggressori del giovane Bruno Petrone. La grave aggressione è avvenuta durante la notte del 27 dicembre in piena zona.

Ferimento Bruno Petrone, un 15enne ai Carabinieri: "Sono stato io" - A volto scoperto si sarebbero diretti spediti proprio verso Petrone, prima accerchiandolo e urlando. napolitoday.it

Agguato a calciatore, fermati due minori - Bruno Petrone è un bravo ragazzo, incensurato e appartiene a una famiglia perbene originaria di Gaeta, trasferitasi da qualche tempo nella zona di piazza Carlo III. ilroma.net

Un 15enne e un 17enne si sono costituiti questa sera accusandosi del grave ferimento del giovane calciatore Bruno Petrone - facebook.com facebook

