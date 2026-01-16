Brescia ragazzo ' marocchino' ubriaco ferma un autobus tira manate sul vetro fa il dito medio e rompe il tergicristallo - VIDEO

Un episodio a Brescia ha coinvolto un giovane marocchino che, in stato di ebbrezza, ha fermato un autobus, urlato contro il conducente e causato danni al veicolo. L'uomo ha inoltre mostrato il dito medio e rotto il tergicristallo anteriore, impedendo la ripartenza del mezzo. L'intera scena è stata ripresa in un video diventato oggetto di discussione.

Il ragazzo avrebbe iniziato ad urlare contro il conducente, impedendo la ripartenza del mezzo, tirando manate sul vetro e danneggiando il tergicristallo anteriore. Ha anche fatto il dito medio all'autista Momenti di tensione a Brescia, dove un ragazzo ubriaco e, secondo le prime informazioni, di origine marocchina ha fermato un autobus di linea, costringendo l’autista a interrompere la corsa. L'uomo avrebbe iniziato a urlare contro il conducente, impedendo la ripartenza del mezzo, tirando manate sul vetro e danneggiando il tergicristallo anteriore. L’autista, messo in difficoltà dalla situazione, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

