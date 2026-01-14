Trump fa il dito medio a un operaio che lo accusa di essere un protettore di pedofili video

Durante una visita a uno stabilimento Ford nel Michigan, Donald Trump ha reagito a un’accusa rivolta a lui da un operaio, che lo aveva accusato di essere un “protettore di pedofili”. In risposta, l’ex presidente ha mostrato il dito medio, suscitando attenzione e commenti sui social e sui media. Questo episodio evidenzia come Trump affronti pubblicamente le accuse che riceve, spesso in modo diretto e senza mezzi termini.

Donald Trump non le manda a dire, soprattutto quando viene accusato di cose gravissime. Il presidente americano, che si trovava in uno stabilimento Ford nel Michigan per una visita, ha fatto il dito medio a uno dei dipendenti che lo aveva accusato di essere un "protettore di pedofili" senza alcuna prova. La scena è stata ripresa dalle telecamere e il video è diventato virale online. Successivamente, anchel direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha confermato l'autenticità del video: «Un pazzo urlava a squarciagola parolacce in preda alla rabbia, ma il presidente ha dato una risposta appropriata e inequivocabile».

