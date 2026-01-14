Trump fa il dito medio? Casa Bianca | Risposta appropriata a contestatore

Durante una visita in Michigan, Donald Trump ha risposto a un contestatore con un insulto e ha mostrato il dito medio. La Casa Bianca ha commentato che l’atteggiamento del presidente è stato una risposta appropriata a una provocazione. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti pubblici di Trump, suscitando discussioni sulla sua reazione alle contestazioni durante gli incontri ufficiali.

(Adnkronos) – Donald Trump insulta e mostra il dito medio a chi lo insulta? Fa bene. La Casa Bianca ritiene appropriato il comportamento del presidente che ieri, durante la visita ad uno stabilimento della Ford in Michigan, ha replicato ad un contestatore con un insulto 'classico' e con il dito medio, gesto esplicito ad ogni .

