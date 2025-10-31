Seduta in rosso per l’Europa | Piazza Affari chiude piatta Focus su banche centrali

Seduta negativa per la maggior parte delle Borse europee, mentre Piazza Affari termina sulla parità, non agganciando i rialzi di Wall Street, spinta dal clima favorevole dopo i risultati oltre le attese di altri due grandi gruppi tecnologici statunitensi, Amazon e Apple, e dal nuovo accordo di Nvidia con Samsung, Hyundai e Sk Group per oltre 260 mila chip destinati a progetti di intelligenza artificiale in Corea del Sud. Sul fronte macroeconomico, in Eurozona a ottobre l’inflazione flash headline ha segnato incrementi di +0,2% mm (come atteso e da +0,1% precedente) e di +2,1% aa (come atteso e da +2,2% precedente), mentre quello core di +2,4% aa (come a settembre e contro +2,3% atteso). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

