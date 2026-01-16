L’indipendenza delle banche centrali esiste per un motivo

L’indipendenza delle banche centrali è un principio fondamentale per garantire stabilità e obiettività nelle politiche monetarie. Recenti attacchi da parte di figure politiche, come Donald Trump nei confronti della FED, mettono alla prova questa autonomia, evidenziando il ruolo cruciale delle istituzioni monetarie indipendenti nel mantenere l’equilibrio economico.

L’ostinata persecuzione di Donald Trump nei confronti di Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha rimesso in discussione quello che da decenni è un caposaldo dell’economia moderna: l’indipendenza delle banche centrali dalla politica. È da cinquant’anni che tra gli economisti è ormai condivisa l’idea che in nome della stabilità dell’economia i governi debbano lasciare alla discrezionalità dei tecnici le decisioni di politica monetaria, come quelle sui tassi di interesse, dato che al contrario dei governanti hanno la libertà di introdurre anche misure impopolari, quando servono. 🔗 Leggi su Ilpost.it

