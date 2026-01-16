Il ricorso del Bologna è stato accolto, permettendo a Nicolò Cambiaghi di tornare in campo contro la Fiorentina. La squalifica dell’attaccante è stata ridotta a una giornata, garantendogli di partecipare alla prossima partita. Questa decisione rappresenta un'importante opportunità per il giocatore e per la squadra, che potrà contare sul suo contributo durante l’incontro.

Arriva il via libera ufficiale. Nicolò Cambiaghi torna subito a disposizione del Bologna: la squalifica è stata ridotta a una sola giornata e l’attaccante sarà regolarmente in campo contro la Fiorentina. La decisione è stata presa dalla FIGC, che ha accolto il ricorso presentato dal Bologna. Lo stop, inizialmente fissato in due turni dopo l’espulsione rimediata contro il Como, è stato dimezzato. Cambiaghi ha già scontato la giornata di assenza nel recupero con il Verona. Per Vincenzo Italiano è una notizia pesante in vista della sfida di campionato con la Fiorentina: il reparto offensivo ritrova un’opzione importante per la 21ª giornata. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Bologna, ricorso accolto: Cambiaghi ci sarà contro la Fiorentina

Bologna, i convocati per la Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è Cambiaghi

Bologna, i convocati per la partita contro la Fiorentina: assenti Lucumì e Bernardeschi. Sono 25 i giocatori chiamati da Italiano per l’incontro di domani alle 15 al Dall’Ara. L’esterno italiano, dopo la riduzione della squalifica, è stato nuovamente inserito in lista. Tra i convocati figura anche Cambiaghi, mentre mancano alcune delle principali pedine della rosa.

Bologna, accolto il ricorso per Cambiaghi: squalifica ridotta a una giornata e torna disponibile per la Fiorentina - Il Bologna, assistito dall’avvocato Mattia Grassani, ha vinto il ricorso per la squalifica di due giornate dopo l’espulsione rimediata contro il Como ... corrieredibologna.corriere.it