Bologna, i convocati per la partita contro la Fiorentina: assenti Lucumì e Bernardeschi. Sono 25 i giocatori chiamati da Italiano per l’incontro di domani alle 15 al Dall’Ara. L’esterno italiano, dopo la riduzione della squalifica, è stato nuovamente inserito in lista. Tra i convocati figura anche Cambiaghi, mentre mancano alcune delle principali pedine della rosa.

Sono 25 i giocatori del Bologna convocati per la sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 15. Il club viola ha infatti comunicato che la squadra scenderà regolarmente in campo, nonostante la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Vincenzo Italiano ha potuto inserire in lista Cambiaghi, a cui è stata ridotta la squalifica di una giornata. Non faranno invece parte del match Bernardeschi e Lucumì, quest'ultimo alle prese con una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Ecco dunque tutti i giocatori inseriti nella lista dei convocati del Bologna in vista del match del Dall'Ara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, i convocati per la Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è Cambiaghi

Leggi anche: Bologna, i convocati della Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è Cambiaghi

Leggi anche: Bologna-Brann, le pagelle: Lucumì gigante, 7. Cambiaghi il più pericoloso, 6,5

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie A: le probabili formazioni della 21^ giornata; Formazioni ufficiali Bologna-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Krstovic, Skorupski, Pobega, Orsolini e Kolasinac; Bologna, i convocati per sfida Como: out Skorupski e Bernardeschi; Fiorentina-Milan, il Franchi pronto al sold out.

Bologna, i convocati per la Fiorentina: out Lucumì e Bernardeschi. C'è Cambiaghi - Squalifica ridotta per l'esterno italiano, che è stato dunque inserito in lista dal suo allenatore ... gazzetta.it