Il ricorso presentato dal Bologna è stato accolto, permettendo a Nicolò Cambiaghi di tornare in campo contro la Fiorentina. La squalifica dell’attaccante è stata ridotta a una sola giornata, garantendogli di essere disponibile per la prossima partita. Questa decisione rappresenta un'importante opportunità per la squadra di rafforzare la propria formazione in un momento cruciale del campionato.

Arriva il via libera ufficiale. Nicolò Cambiaghi torna subito a disposizione del Bologna: la squalifica è stata ridotta a una sola giornata e l’attaccante sarà regolarmente in campo contro la Fiorentina. La decisione è stata presa dalla FIGC, che ha accolto il ricorso presentato dal Bologna. Lo stop, inizialmente fissato in due turni dopo l’espulsione rimediata contro il Como, è stato dimezzato. Cambiaghi ha già scontato la giornata di assenza nel recupero con il Verona. Per Vincenzo Italiano è una notizia pesante in vista della sfida di campionato con la Fiorentina: il reparto offensivo ritrova un’opzione importante per la 21ª giornata. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Bologna, ricorso accolto: Cambiaghi ci sarà contro la Fiorentina

Leggi anche: Fiorentina Bologna LIVE 0-2: Raddoppiano i rossoblù con Cambiaghi!

Leggi anche: Cambiaghi Bologna, l’attaccante convince sempre più! L’analisi dell’ottima prestazione contro la Juve spiega l’investimento, ma c’è un dettaglio ancora da migliorare

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Accolto il ricorso del Bologna, la squalifica di Cambiaghi ridotta a una giornata; Calcio Live News: la Serie A riparte con la sfida tra Pisa e Atalanta, ridotta la squalifica per Cambiaghi; BOLOGNA - Accolto il ricorso per Cambiaghi, squalifica ridotta a una giornata.

Calcio: accolto ricorso Bologna, squalifica Cambiaghi ridotta a una giornata - E' stato accolto il ricorso del Bologna contro le due giornate di squalifica inflitte al suo attaccante Nicolò Cambiaghi: la sanzione del giudice sportivo della serie A e' stata ridotta a un turno, gi ... msn.com