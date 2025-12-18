Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone di Michele Cafaggi

Al Teatro dei Piccoli si accendono le luci della magia natalizia con il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone” di Michele Cafaggi. Un momento di meraviglia e allegria dedicato alle famiglie, dove musica, comicità e bolle di sapone si uniscono per creare un’atmosfera unica e indimenticabile. Un’occasione speciale per vivere il Natale in modo gioioso e coinvolgente.

Al Teatro dei Piccoli il saluto natalizio alle famiglie è magia e meraviglia con il "Concerto di Natale per Bolle di Sapone" clownerie di Michele Cafaggi.  È lo spettacolo con cui il Teatro dei Piccoli di Napoli saluta il suo pubblico di bambini e famiglie prima della pausa natalizia, dando appuntamento a grandi e piccoli .

