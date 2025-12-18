Al Teatro dei Piccoli si accendono le luci della magia natalizia con il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone” di Michele Cafaggi. Un momento di meraviglia e allegria dedicato alle famiglie, dove musica, comicità e bolle di sapone si uniscono per creare un’atmosfera unica e indimenticabile. Un’occasione speciale per vivere il Natale in modo gioioso e coinvolgente.

© 2anews.it - Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone di Michele Cafaggi

Al Teatro dei Piccoli il saluto natalizio alle famiglie è magia e meraviglia con il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone” clownerie di Michele Cafaggi. È lo spettacolo con cui il Teatro dei Piccoli di Napoli saluta il suo pubblico di bambini e famiglie prima della pausa natalizia, dando appuntamento a grandi e piccoli . 🔗 Leggi su 2anews.it

Leggi anche: Al Teatro dei Piccoli, il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone” clownerie di Michele Cafaggi

Leggi anche: Napoli, concerto di Natale tra bolle di sapone al Teatro dei Piccoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Atmosfera di Natale al Teatro Dal Verme per il tradizionale concerto di Natale viennese diretto da Alessandro Bonato e la tappa domenicale dei Piccoli Pomeriggi Musicali - I Pomeriggi Musicali; Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 13 e domenica 14 dicembre; Sito Istituzionale | Natale 2025 a Roma, ricco programma di eventi e iniziative; Il Natale entra nel vivo in terza circoscrizione a Verona: «Creiamo occasioni d'incontro tra persone e valorizzazione dei luoghi».

Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone - È lo spettacolo con cui il Teatro dei Piccoli di Napoli saluta il suo pubblico di bambini e famiglie prima della pausa natalizia, dando appuntamento a grandi ... napolivillage.com