Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone clownerie di Michele Cafaggi

Il Teatro dei Piccoli di Napoli presenta il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone”, uno spettacolo di Michele Cafaggi che invita bambini e famiglie a vivere un momento magico e sorprendente. Prima della pausa natalizia, il teatro accoglie il suo pubblico con una performance delicata e coinvolgente, anticipando l’atteso appuntamento con la Befana.

