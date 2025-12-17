Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone clownerie di Michele Cafaggi
Il Teatro dei Piccoli di Napoli presenta il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone”, uno spettacolo di Michele Cafaggi che invita bambini e famiglie a vivere un momento magico e sorprendente. Prima della pausa natalizia, il teatro accoglie il suo pubblico con una performance delicata e coinvolgente, anticipando l’atteso appuntamento con la Befana.
È lo spettacolo con cui il Teatro dei Piccoli di Napoli saluta il suo pubblico di bambini e famiglie prima della pausa natalizia, dando appuntamento a grandi e piccoli alla Befana: sabato 20 dicembre alle ore 11 va in scena il “CONCERTO DI NATALE PER BOLLE DI SAPONE”, una delicata e sorprendente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Claudio Baglioni in concerto, Michele Placido al teatro Pirandello e musiche da film con orchestra: cosa fare nel weekend
Leggi anche: Terni, concerto di Natale a rischio: “Al momento sembra impossibile trovare un’alternativa al teatro A del Centro multimediale”
Il Natale dei coboldi spettacolo teatrale per bambini della compagnia Teatro Baraonda
Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone - È lo spettacolo con cui il Teatro dei Piccoli di Napoli saluta il suo pubblico di bambini e famiglie prima della pausa natalizia, dando appuntamento a grandi ... napolivillage.com
Al Teatro dei Piccoli, il “Concerto di Natale per Bolle di Sapone” clownerie di Michele Cafaggi - È lo spettacolo con cui il Teatro dei Piccoli di Napoli saluta il suo pubblico di bambini e famiglie prima della pausa natalizia, dando appuntamento a grandi e piccoli alla Befana: sabato 20 dicembre ... napolitoday.it
Il teatro dei piccoli: al Civic Center "I segreti di Babbo Natale" - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.