Bolkestein, la lotta continua. Manifestazione sul lungomare.

Lunedì 19 gennaio alle 10:30, sul lungomare di San Benedetto del Tronto, si terrà una manifestazione di protesta contro la direttiva europea Bolkestein. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle implicazioni di questa normativa, che riguarda il settore commerciale e delle attività economiche nel contesto europeo. La protesta rappresenta un’occasione per discutere e confrontarsi su un tema di rilevanza comunitaria.

Una manifestazione contro la direttiva europea Bolkestein è in programma lunedì 19 gennaio, alle 10 e 30 del mattino sul lungomare di San Benedetto del Tronto. A promuoverla sono gli Imprenditori turistici balneari (ITB), che hanno annunciato la propria adesione alla mobilitazione nazionale indetta dal C.R.A. – Comitati Riuniti Agricoli, nota come "Agricoltori traditi". L’iniziativa sambenedettese si inserisce in una protesta diffusa su scala nazionale, con presìdi e iniziative in diverse città italiane, nata per contestare alcune politiche europee e nazionali. In questo contesto, l’Itb porta in piazza il no all’applicazione della Bolkestein alle concessioni balneari, tema che da anni alimenta un confronto acceso tra imprese del settore, Comuni e Governo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

