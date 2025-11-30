Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuto con grande partecipazione il “Presidio Rosso”, manifestazione promossa dal Rotary Club Valle Telesina per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione e della lotta alla violenza contro le donne e per promuovere sul territorio uno strumento utile a chi non ha la forza di chiedere aiuto. L’evento si è svolto presso la pista ciclopedonale di Telese Terme e ha visto la partecipazione attiva di numerose istituzioni, scuole e associazioni del territorio. Il momento centrale della giornata è stato rappresentato dall’ installazione della “Casetta Rossa”, punto simbolico e concreto dove chi potenzialmente potrebbe ricevere violenze di genere potrà lasciare in forma riservata messaggi, segnalazioni o richieste di aiuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Presidio Rosso”, grande partecipazione alla manifestazione sul tema della lotta alla violenza contro le donne