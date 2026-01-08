Passate le festività natalizie a Riccione si continua a pattinare sul ghiaccio del Lungomare Ice Park
Dopo le festività natalizie, Riccione prosegue la sua offerta di intrattenimento sul Lungomare Ice Park. La pista di pattinaggio sul ghiaccio rimane aperta, offrendo un'opportunità di svago per visitatori di tutte le età. Un modo semplice e piacevole per continuare a vivere l’atmosfera di festa e relax, all’insegna del movimento e della convivialità, in un contesto suggestivo sul lungomare della città.
Passate le festività natalizie, a Riccione si continua a respirare l’atmosfera di spensieratezza e allegria del periodo più affascinante dell’anno e il divertimento continua con una delle attrazioni più amate da grandi e piccoli: la pista di pattinaggio sul ghiaccio. La pista del Lungomare Ice. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
