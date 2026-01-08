Passate le festività natalizie a Riccione si continua a pattinare sul ghiaccio del Lungomare Ice Park

Dopo le festività natalizie, Riccione prosegue la sua offerta di intrattenimento sul Lungomare Ice Park. La pista di pattinaggio sul ghiaccio rimane aperta, offrendo un'opportunità di svago per visitatori di tutte le età. Un modo semplice e piacevole per continuare a vivere l’atmosfera di festa e relax, all’insegna del movimento e della convivialità, in un contesto suggestivo sul lungomare della città.

Riccione Christmas Sea: la ruota panoramica e nuove attrazioni natalizie - Scopri la maestosa ruota panoramica e le nuove attrazioni natalizie del Riccione Christmas Sea, tra cui una pista di pattinaggio. ilrestodelcarlino.it

In questo ultimo giorno delle festività, saremo aperti. Passate a trovarci - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.