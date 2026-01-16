La Roma ha avanzato una proposta di circa 20 milioni di euro per l'acquisto dell'esterno classe 2006, cercando di assicurarsi il talento che al momento è in possesso della Juventus. La trattativa rappresenta un nuovo capitolo nel confronto tra i due club di calciomercato, con la Roma decisa a rafforzare la propria rosa puntando su giovani promesse italiane.

Affondo giallorosso per l’esterno classe 2006 Nuovo duello di calciomercato tra Roma e Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il club giallorosso ha rotto gli indugi presentando una proposta concreta per il cartellino del talento italiano. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Niccolò Fortini, esterno classe 2006 in forza alla Fiorentina. Per ‘La Repubblica’, i capitolini sono passati dalle parole, o meglio dal semplice interesse ai fatti. A un’offerta ufficiale, o qualcosa di simile: sul piatto 10 milioni di euro bonus compresi per il diciannovenne che quest’anno ha collezionato 20 presenze, per complessivi 902 minuti, tra campionato e Conference League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Blitz della Roma per il talento: 20 milioni per lo ‘scippo’ alla Juve

Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l'arrivo dell'attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara; Robino Vaz, Romano: “Accordo fatto col Marsiglia, affare da 20 milioni più bonus. Vicina l’intesa col calciatore” (VIDEO).

