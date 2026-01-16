Blitz della Roma per il talento | 20 milioni per lo ‘scippo’ alla Juve
La Roma ha avanzato una proposta di circa 20 milioni di euro per l'acquisto dell'esterno classe 2006, cercando di assicurarsi il talento che al momento è in possesso della Juventus. La trattativa rappresenta un nuovo capitolo nel confronto tra i due club di calciomercato, con la Roma decisa a rafforzare la propria rosa puntando su giovani promesse italiane.
Affondo giallorosso per l’esterno classe 2006 Nuovo duello di calciomercato tra Roma e Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, però, il club giallorosso ha rotto gli indugi presentando una proposta concreta per il cartellino del talento italiano. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Niccolò Fortini, esterno classe 2006 in forza alla Fiorentina. Per ‘La Repubblica’, i capitolini sono passati dalle parole, o meglio dal semplice interesse ai fatti. A un’offerta ufficiale, o qualcosa di simile: sul piatto 10 milioni di euro bonus compresi per il diciannovenne che quest’anno ha collezionato 20 presenze, per complessivi 902 minuti, tra campionato e Conference League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Giuntoli d’Arabia e subito maxi ‘scippo’ alla Juve: 45 milioni
Leggi anche: Juve, scippo alla rivale: già scelto il nuovo attaccante
Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l'arrivo dell'attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara; Robino Vaz, Romano: “Accordo fatto col Marsiglia, affare da 20 milioni più bonus. Vicina l’intesa col calciatore” (VIDEO).
Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara per strappare il sì. Le cifre - Robinio Vaz Roma, ci siamo quasi per l’arrivo dell’attaccante dal Marsiglia: la mossa decisiva di Massara per strappare il sì. calcionews24.com
Calciomercato, blitz in Spagna: soffiato il talento alla Roma - Saranno ore intense per ambire a grandi palcoscenici per iniziare subito alla grande la nuova stagione. calciomercato.it
Blitz dell'Arma nelle zone dello spaccio e dell'illegalità dei quartieri a rischio del Lido di Roma - facebook.com facebook
Blitz Juve per Mingueza. Toro: idea Castagne. La Roma ha il sì di Robinio Vaz x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.