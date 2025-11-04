La Juventus a caccia di almeno un grande colpo per il 2026: decisione presa, colpo inatteso per l’attacco di Spalletti Tra campo e calciomercato la nuova Juventus di Luciano Spalletti sta già prendendo forma. Al di là delle intuizioni con i giocatori già a disposizione, il tecnico di Certaldo è in attesa di buone nuove in vista della riapertura della sessione invernale. (Ansafoto) – Calciomercato.it Gennaio sarà un mese cruciale per i bianconeri, con l’ìdea ventilata ormai da diverse settimane di rinforzare la squadra in ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, scippo alla rivale: già scelto il nuovo attaccante