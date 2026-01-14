Giuntoli d’Arabia rappresenta un’importante operazione di mercato, con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che avrebbe messo sul piatto 45 milioni di euro. Dopo l’esperienza con la Juventus, l’ex dirigente potrebbe ripartire dall’Arabia, confermando il suo ruolo nel calcio internazionale. Questo trasferimento rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso professionale di Giuntoli, che ha lasciato i bianconeri otto mesi fa.

L’ex bianconero nel mirino dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Grande affare con la Juventus in estate? Giuntoli potrebbe ripartire dall’Arabia otto mesi dopo essere stato licenziato dalla Juventus. Secondo ‘Sport Mediaset’, l’ex Juve è finito nel mirino dell’ Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, appena sconfitto dall’ Al-Hilal di Inzaghi, ora avanti 7 punti e sempre più lanciato verso la vittoria della Saudi Pro-League. Giuntoli d’Arabia e subito maxi ‘scippo’ alla Juve: più di 40 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it Giuntoli in Arabia, è già iniziato il toto nomi dei calciatori che il Ds del terzo Scudetto del Napoli potrebbe provare a portare con sé. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Giuntoli d’Arabia e subito maxi ‘scippo’ alla Juve: 45 milioni

