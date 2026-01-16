Bilancio approvato sgarbo istituzionale

La lista civica 'Cervia Ti Amo', che ha sostenuto il centrodestra nelle ultime amministrative, ha espresso critiche rivolte alla giunta comunale, in particolare riguardo all'approvazione del bilancio. In una comunicazione ufficiale, la lista evidenzia alcune divergenze e richiama l’attenzione su temi di interesse pubblico, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo per il bene della comunità.

'Cervia Ti Amo' - lista civica che ha appoggiato il centrodestra alle ultime elezioni amministrative - lancia critiche di fuoco alla giunta. Attualmente, il Comune di Cervia è nella fase dei 20 giorni di 'riserva' – iniziati lo scorso 5gennaio con le dimissioni ufficiali del sindaco Mattia Missiroli, che ha ancora facoltà di ritirarle – a cui seguirà il periodo di commissariamento. Anche per Cervia Ti Amo – come per il centrodestra – la giunta starebbe utilizzando questo periodo di 'vacatio' per "condizionare con forza l'operato del possibilecommissario". Le dichiarazioni della civica Cervia ti Amo, in particolare, giungono dopo l'annuncio dell'assessora Federica Bosi che ha reso nota l'approvazione in giunta del bilancio di previsione 2026-2028.

