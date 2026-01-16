Biathlon Vittozzi di nuovo sul podio | terza nella sprint di Ruhpolding

Lisa Vittozzi si distingue nella sprint di Ruhpolding, ottenendo il suo secondo podio individuale in questa stagione di Coppa del Mondo. L’atleta italiana termina al terzo posto, grazie a una prestazione equilibrata e precisa al poligono. La gara si è rivelata molto combattuta, evidenziando le capacità di Vittozzi nel biathlon e confermando la sua posizione tra le atlete di vertice a livello internazionale.

Mandatory Credit: Photo by Florian FrisonDPPIShutterstock (16163595c) Lisa Vittozzi, Women 10 Km Pursuit during the BMW IBU World Cup, Annecy - Le Grand-Bornand Biathlon event on 20 December 2025 in Le Grand-Bornand, France BIATHLON - WORLD CUP - LE GRAND BORNAND - WOMEN 10 KM PURSUIT, Le Grand-Bornand, France - 20 Dec 2025 Lisa Vittozzi conquista il secondo podio individuale stagionale in Coppa del Mondo. A Ruhpolding l’azzurra chiude terza nella sprint femminile al termine di una gara equilibratissima, decisa al poligono. Lisa Vittozzi conferma il suo ottimo momento di forma in Coppa del Mondo di biathlon, centrando il secondo podio individuale dell’anno. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Lisa Vittozzi torna ed è subito sul podio nella sprint di Ruhpolding! Dorothea Wierer paga un errore Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lisa Vittozzi illumina Ruhpolding: è terza nella sprint • Coppa del mondo di biathlon; Biathlon, staffetta femminile: Italia 2^ a Rupholding, vince la Norvegia; L’Italia, con Lisa Vittozzi in ultima frazione, 2ª nella staffetta femminile di Coppa del Mondo; Coppa del Mondo, staffetta femminile da podio: le Azzurre conquistano il secondo posto a Ruhpolding. Biathlon: altro podio per Vittozzi, 3/a nella sprint di Ruhpolding - L'azzurra del biathlon, vincitrice nella pursuit di Hochfilzen, è arrivata terza nella sprint di Ruhpolding, in una gara in cui la precisione dal poligono ha fatto la differenza. ansa.it

Biathlon, terzo posto per Vittozzi nella sprint di Ruhpolding - Dopo il secondo posto in staffetta ritrova subito il podio Lisa Vittozzi anche in una prova individuale di coppa del mondo nella sprint di Ruhpolding, in Germania. rainews.it

Lisa Vittozzi è terza nella Sprint di Ruhpolding, quinto podio stagionale per l'azzurra! Vince Hanna Oeberg, Jeanmonnot protegge il pettorale giallo - Lisa Vittozzi brilla di una luce particolare nella sua tappa preferita e conquista il terzo posto nella Sprint. eurosport.it

Women relay 4X6 #biathlon #Wierer #VittoDoro #Vittozzi x.com

Straordinaria prestazione della staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding. Il quartetto composto da Hannan Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi conclude al secondo posto ad un passo dalla vittoria. #wearefisi - facebook.com facebook

