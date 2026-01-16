Benvenuti a Montagna Milano, un’iniziativa curata da Vogue Italia e GQ Italia in collaborazione con K-Way. Questo evento si propone di esplorare il mondo della montagna, mettendo in luce la passione e la cultura che la caratterizzano, attraverso il coinvolgimento della community. Un'occasione per condividere esperienze, stili e valori legati alla vita in quota, in un contesto che unisce tradizione e modernità.

Montagna Milano è il primo Alpine Club organizzato da Vogue Italia e GQ Italia in collaborazione con K-Way: un evento che celebra la montagna attraverso lo sguardo della community che la vive, nello stile che la interpreta e nella cultura che la racconta. L’iniziativa è pensata per coinvolgere il pubblico e portare lo spirito alpino nel cuore della città, tra panel, workshop e performance. Per due giorni il Basic Village in via dell’Aprica 12 si trasforma in un hub culturale ed esperienziale. Qui conversazioni one-to-one si alternano a dibattiti collettivi per offrire una panoramica sullo stile della montagna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Benvenuti a Montagna Milano, il primo Alpine Club in Town organizzato da Vogue Italia e GQ Italia in collaborazione con K-Way

Montagna Milano, da Fiona May a Venerus: cosa ci hanno raccontato i protagonisti dell'alpine club di Vogue e GQ in città - Way, è appena iniziato: dal 16 al 17 gennaio, una due giorni di talk e workshop per celebrare lo stile e la cultura della montagna. vogue.it