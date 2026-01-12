Vogue e GQ presentano Montagna Milano in collaborazione con K-Way un alpine club con Fiona May Venerus e tanti altri ospiti

Vogue e GQ presentano Montagna Milano, un evento in collaborazione con K-Way e l’alpine club, con ospiti come Fiona May e Venerus. Registrati ora per visitare Montagna Milano e partecipare alle experience che Celebrano lo stile e la cultura delle montagne italiane, offrendo un’occasione unica di scoperta e approfondimento nel contesto della Dolce Vita in Montagna.

Vogue e GQ hanno unito le forze, per la prima volta in Italia, per celebrare lo stile e la cultura delle montagne italiane, nella Dolce Vita in Montagna. Un dialogo tra due universi editoriali che trova la sua massima espressione in un elegante Alpine Club in Town durante la Settimana della moda maschile di gennaio: un luogo fisico ed esperienziale, con red carpet, feste, panel, workshop e attività après-ski che proporrà, grazie all'incontro inedito di due punti di vista, una nuova narrazione della montagna e della nostra relazione con essa.

