Ben Affleck, noto attore e regista premio Oscar, ha recentemente condiviso una riflessione sulla vita dei suoi figli. In un’intervista, ha espresso il desiderio che i suoi figli non scelgano la carriera nel mondo dello spettacolo e spera che possano vivere senza sprecare le opportunità che la vita offre. Una posizione che invita a riflettere sui valori e le scelte personali di fronte alle aspettative familiari.

Tra riflettori e tappeti rossi, Ben Affleck sceglie una posizione che spiazza. L’attore e regista premio Oscar ha confessato di augurarsi che i suoi figli non seguano la sua strada. Non per mancanza di talento. Ma per libertà. Spesso, i padri sognano che i figli possano seguire le proprie orme e chissà, fare anche meglio. E se il padre è una star di successo, non è raro che i figli provino la stessa carriera, ma probabilmente non sarà questo il caso, almeno secondo Affleck. Ecco cosa ha detto. Una frase che fa rumore. Parlando alla premiere del suo nuovo film ‘The Rip’, Affleck ha spiegato di non voler spingere Violet, Seraphina e Samuel verso la recitazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ben Affleck: “I miei figli? Spero che non sprechino la vita recitando”

