Jennifer Lopez sta voltando pagina in modo definitivo. Dopo il divorzio da Ben Affleck, finalizzato nel gennaio 2025, la cantante ha deciso di eliminare l’ultimo ricordo visibile della loro tormentata storia d’amore: il tatuaggio che portava inciso sulla gabbia toracica dal San Valentino del 2023. Secondo indiscrezioni, J.Lo avrebbe scelto di trasformare quel simbolo d’amore eterno in un colibrì, sostituendo il nome dell’ex marito con un’immagine che rappresenta libertà e rinascita. Il tatuaggio originale era un gesto romantico carico di speranza. Realizzato insieme ad Affleck per celebrare San Valentino 2023, mostrava un simbolo dell’infinito attraversato da una freccia, con i nomi di entrambi scritti lungo le linee della figura geometrica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La storia d’amore tra JLo e Ben Affleck è finita davvero: l’addio all’ex marito che ha commosso i social